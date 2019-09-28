إقالتان في يومين لمدربي النصر والاتحاد كلباء









اسماء السيد - بدأت مقصلة المدربين نشاطها مبكرا في الدوري الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم، بإعلان النصر والاتحاد كلباء إقالة مدربيهما البرازيلي كايو زاناردي والايطالي فابيو فيفياني، بعد مرحلتين فقط على انطلاق البطولة.

وأعلن النصر في بيان له عبر حسابه على "تويتر" السبت "إعفاء البرازيلي كايو زاناردي من القيادة الفنية للفريق الأول"، وإسناد المهمة موقتا الى الهولندي يان فيرسلاين الذي يشغل منصب المدير الرياضي، وذلك لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وجاءت إقالة زاناردي بعد الخسارة أمام عجمان 1-3 الخميس في المرحلة الثانية، والتي جعلت النصر في المركز الثاني عشر (من 14) برصيد نقطة واحدة.

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وكان زاناردي (46 عاما) تولى تدريب النصر في كانون الأول/ديسمبر 2018 بصفة موقتة بديلا للصربي يان يوفانوفيتش، ثم حل بديلا للإسباني خوسيه رينات في نيسان/أبريل 2019، قبل أن يتم تثبيته في منصبه بصفة نهائية ولمدة موسمين بعد النتائج اللافتة التي حققها مع الفريق.

من جهته، أعلن الاتحاد كلباء مساء الجمعة إقالة فيفياني عقب الخسارة أمام الشارقة 1-3 والتي كانت الثانية بعد سقوط في المرحلة الأولى أمام العين.

وكرر الاتحاد كلباء مع فيفاني (42 عاما) ما فعله في الموسم الماضي عندما أقال البرازيلي جورفان فييرا بعد مرحلة واحدة من انطلاق البطولة، والمفارقة أنه عين في حينه المدرب الايطالي بديلا له.