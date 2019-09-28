متابعة بالدقيقة نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت الآن تحسم دوري أبطال أفريقيا 2019

نرصد متابعة بالدقيقة نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت الآن حيث أنها فارقة في دوري أبطال أفريقيا المقامة على ستاد برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ويخوض الأهلي المباراة بحماس شديد بعد فوزه في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة من قبل صلاح محسن ووليد سليمان، والجميع يبحث عن نتيجة الأهلي اليوم أمام غينيا الإستوائية ويستهدف المارد الأحمر الفوز لفرض سيطرته على الساحة الإفريقية والعودة للتتويج بالكأس بعد غياب استمر لمدة 6 سنوات، بقيادة مدرب جديد، وخاصة أنه خرج بنتيجة كبيرة أمام صن دوانز في المباراة الماضية.

يعلق على لقاء الأهلي وكانو سبورت اليوم أيمن الكاشف، وفي الوقت نفسه يقدم الاستديو التحليلي أحمد شوبير للشوطين ومعه طاقم تحليلي يتكون من: طه إسماعيل ووليد صلاح الدين وعبد الظاهر السقا.

نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت الآن

بدأت مباراة الأهلي الآن على قناة أون سبورت وسط حضور 5 ألاف مشجع في ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت الآن بشغف شديد وخاصة مشجعى الأهلي لأن في حالة فوز فريقهم يتم تأهيلهم إلى دور المجموعات.

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حدد ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل الفريق الأحمر اليوم من خلال التوزيع الموضح في النقاط التالية:

حارس: شريف إكرامي “محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

أمامهم: أحمد الشيخ – محمد مجدي “أفشة” – رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم

نحرص على تقديم نتيجة مباراة الأهلي اليوم بالدقائق منذ بداية المباراة حتى صفارة الحكم 90 أو في حالة إضافة دقائق بدل فاقد حتى نهاية اللقاء بالأهداف.