يستعيد أحمد فتحي مكانته في الأهلي مع فايلر

نجم دفاع النادي الأهلي أحمد يحظي بثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريقه، فهو ظهر بعد إعادة الأخير للجوكر للتشكيلية الأساسية بعد فترة طويلة من الغياب في عهد مارتن لاسارتي وهو الفريق السابق للفريق الأحمر، فهو كان يعتمد على محمد هاني بشكل أساسي.

كما أن فايلر رأي أن أحمد فتحي يتمتع بإمكانيات بدنية كبيرة، كما أنه يجيد النواحي الدفاعية بشكل جيد، كما أنه عمل على تطوير أدائه الهجومي في الفترة الأخيرة، فمنحه فايلر الحق في المشاركة وبشكل أساسي في التشكيلة الحمراء، كما أن قائمة الأهلي ضمت الكثير من اللاعبين ومنهم أحمد فتحي وعلى لطفي وحسام عاشور و حمدي فتحي وغيرهم.