معالجة حسام عاشور في نادي الأهلي نتيجة إصابته بضربة كرة قوية صدمت في قدميه

أصيب اللاعب حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لحادث بسيط خلال تمريناته مع الفريق وذلك في يوم الخميس على ملعب التتش، وسقط اللاعب حسام عاشور على الأرض بسبب إصابته بضربة كرة قوية صدمت في قدميه.

حيث أن اللاعب حسام عاشور قام بمغادرة أرض الملعب لعدة دقائق من أجل أن يتلقى العلاج من خلال الجهاز الطبي قبل أن يقوم اللاعب بالمشاركة في التمرين مرة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن فريق نادي الأهلي على كامل الاستعداد من لمباراة كانو سبورت، حيث أن النادي قد فاز في لقاء الذهاب بثنائية مع غينيا الاستوائية وقام بإحراز الهدف كلاً من صلاح محسن ووليد سليمان.