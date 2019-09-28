Ahly يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم..koora بث مباشر الاهلي عبر on sport

مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت فى اياب دور ال32 لدوري ابطال افريقيا، فقد استطاع الاهلي تحقيق فوز كبير في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شىء، مباراة سوف تقام الليلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، الاهلي بقيادة مدربه الجديد رينيه فايل استطاع الفوز فى جميع المباريات التي لعبها، كما استطاع الفوز بأول بطولة هذا العام مع مدربه وهي بطولة السوبر المحلي بعد فوزه على الزمالك 3/2، كما فاز فى اولي مبارياته بالدوري المصري علي فريق سموحة بهدف مقابل لاشىء، مدرب الأهلي قام باستبعاد علي معلول للراحة ، وصالح جمعة وجيرالدو والثنائي المصاب مروان محسن ومحمود متولي.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم بث مباشر الاهلي عبر قناة on sport اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، المباراة سوف تبدأ فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

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تشكيل الاهلي

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – وليد سليمان – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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