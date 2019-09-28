مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتليتكو Real VS Atletco Madrid “دربي مدريد”

ينطلق اليوم مشاهدة البث المباشر لاحداث مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد Real VS Atletco Madrid وذلك من خلال رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد Kora online بي ان سبورت بث مباشر ريال مدريد كورة لايف ستار يلا شوت ريال مدريد بث مباشر الاسطورة يوتيوب ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الأسباني الشهير، حيث ينتظر مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد “الملكي” ضد اتليتكو مدريد جمهور عريض من عشاق الساحرة المستديرة بشغف بالغ، وتجدر الإشارة أم مباريات الدوري الأسباني وهو أقوى الدوريات العالمية، حيث يتابع مبارياته جمهور بشتى أرجاء المعمورة، ويتصارع اليوم أول وثاني الترتيب العام لجدول الدوري الأسباني، حيث يتقدم الريال الملكي المتربغ على قمة الدوري الأسباني برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن وصيفه اتليتكو مدريد.

وتقام المباراة الهامة التي تجمع العملاقين ريال واتليتكو مساء اليوم السبت 28 سبتمبر على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي يستضيف مباراة اليوم، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية ، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، أما عن حكم مباراة الليلة، فيدير اللقاء الحكم خوسي لويس غونزاليس، ومن المقرر أيضا أن تقوم قناة beIN SPORTS HD3 بالبث المباشر لمباراة ريال مديري واتليكو مدريد، ويعلق على المباراة من خلال قناة بي إن سبوت beIN SPORTS HD3 المعلق يوسف سيف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتليتكو بث مباشر التشكيل والقنوات الناقلة

يسعى الفريق الملكي جاهدا في المحافظة على تربعه على عرش الترتيب لجدول الدوري الأسباني، بينما سيسعى الروخيبلانكوس لاقتناص الفوز وكذلك اقتناص قمة الترتيب العام للدوري الأسباني.

بطاقة مباراة ريال مدريد اليوم ضد اتليتكو مدريد “القنوات الناقلة”

المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد السبت 28 سبتمبر

21:00 مصر

22:00 مكة الأسبوع: 7

الملعب: واندا ميتروبوليتانو

الحكم: خوسي لويس غونزاليس غونزاليس

المعلق يوسف سيف

مباراة ذهاب beIN SPORTS HD3

Cosmote Sport 2 HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD

جدول ترتيب الدوري الأسباني اليوم قبل الجولة السابعة

تشكيل فريق أتلتيكو مدريد ضد الريال الملكي

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

يان أوبلاك. خط الدفاع: رونان لودي، خوسيه خيمينيز، ستيفان سافيتش، كيران تريبيير.

رونان لودي، خوسيه خيمينيز، ستيفان سافيتش، كيران تريبيير. خط الوسط: كوكي، ساؤول، توماس بارتي، فيتولو.

كوكي، ساؤول، توماس بارتي، فيتولو. خط الهجوم: الثنائي دييجو كوستا، جواو فليكس.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

تيبو كورتوا. خط الدفاع: ناتشو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارباخال.

ناتشو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارباخال. خط الوسط المدافع: توني كروس أو لوكا مودريتش، كاسيميرو.

توني كروس أو لوكا مودريتش، كاسيميرو. خط الوسط المهاجم: إيدين هازارد، خاميس رودريجيز، جاريث بيل.

إيدين هازارد، خاميس رودريجيز، جاريث بيل. رأس حربة: كريم بنزيمه.

مباراة الريال ضد أتليتكو مدريد