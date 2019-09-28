التشكيل المتوقع لديربي أتلتيكو مدريد ضد الريال اليوم

فريق ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني سيحل ضيفاً ثقيلاً علي جاره أتلتيكو مدريد، في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد “واندا ميتروبوليتانو” في ديربي خاص من منافسات “الليجا” خلال مباريات الجولة السابعة.

وسيبدء الملكي لقاء اليوم برصيد 14 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي برصيد 13 نقطة أتلتيكو في المركز الثالث.

مهاجم نادي أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا سيغيب عن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد بسبب الإيقاف، لكنه سيعتمد على الثنائي المتوهج دييجو كوستا وجواو فيليكس.

وفي الجهة الأخري سيبدء زيدان المدير الفني لريال مدريد لقاء اليوم وسط العديد من الغيابات، حيث من المرجح أن يجلس مارسيلو ومودريتش علي مقاعد البدلاء لعدم الجاهزية بعد عودتهما من الإصابة، وسيكون التشكيل المتوقع لكلا الفريقين وفقًا لصحيفة “ماركا” كالتالى..

تشكيل ريال مدريد اليوم

في حراسة عرين الملكي: كورتوا

في خط الدفاع: كارفخال، فاران، راموس، ناتشو

في خط الوسط: كروس، كاسيميرو، جيمس

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في خط الهجوم: بيل، بنزيما، هازارد.

تشكيل أتلتيكو مدريد اليوم

في حراسة المرمي : أوبلاك.

في خط الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، لودي.

في خط الوسط: كوكى، ساؤول، توماس، ليمار.

في خط الهجوم: جواو، كوستا.