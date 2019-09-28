برشلونة يتخطى خيتافى بثنائية ويصعد لوصافة الدوري الإسباني

استطاع نادي برشلونة، من تحقيق فوزاً ثميناً علي مضيفه فريق خيتافى، بنتيجة 2 – 0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، علي إستاد “كالسيوم الفونسو بيريز”، خلال مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقد أحرز هدف برشلونة الأول لويس سواريز بالدقيقة 41 بعد تمريرة طويلة من الحارس مارك تير شتيجن، وسجل الهدف الثاني المدافع جونيور فيربو هدف البارسا الثاني في الدقيقة 49 بعد متابعته لتصويبة بيريز التي ارتدت من حارس خيتافي.

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وتعرض الفرنسي كيليمنت لينجليه مدافع برشلونة للطرد في الدقيقة 82 لحصوله علي بطاقتين صفراء، وبهذا الفوز يعد هو الأول للبارسا هذا الموسم خارج ملعبه في جميع المسابقات.

وفي لقاء اليوم افتقد برشلونة، لمجهودات نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي نتيجة إلي إصابة جديدة التي حدثت في مباراة فياريال الماضي، وإيفان راكيتيش لأسباب فنية، بالإضافة إلي اللاعب الشاب انسو فاتي لإصابة في الركبة، والفرنسي عثمان ديمبلي الذي استبعد من اللقاء في اللحظات الأخيرة للإصابة.

وبهذا الفوز ارتفع برشلونة رصيده إلي النقطة 13 ويحتل الوصافة، وفى المركز الـ11 يتواجد خيتافي برصيد 7 نقاط.