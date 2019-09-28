اتحاد نيكاراجوا يعتذر لـ”فيفا” عن التشكيك فى جائزة ميسي

اتحاد كرة القدم في نيكاراجوا قدموا الاعتذار عن التشكيك في مصداقية الاتحاد الدولي (الفيفا) خلال التصويت علي جوائز الأفضل في العالم، واعترف بوجود خطأ عند إرسال الأصوات هذا العام.

يوم الاثنين الماضي بعد حفل تسليم الجوائز، خوان باريرا قائد نيكاراجوا شكك في صحة أصوات بلاده، وصرح إنه لم يصوت لأحد، رغم ما نسب إليه من التصويت ليونيل ميسي كأفضل لاعب، لكن اتحاد نيكاراجوا، بعد أن وافق علي مزاعم باريرا في البداية، ذكر إنه وضع اسم القائد بالخطأ عندما صوت ومانويل روساس، زميله الظهير الأيسر.

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ونشر اتحاد نيكاراجوا في بيان، “نريد أن نذكر أن هناك سوء فهم ونريد الاعتذار”، وفى القائمة التي أعلنتها الفيفا، يظهر أن باريرا صوت علي الترتيب ميسي ثم ساديو مانى ثم كريستيانو رونالدو ، لكن قد اتضح أن من قام بهذا التصويت بالفعل هو روساس.

وتوج ميسي هداف برشلونة بجائزة أفضل لاعب، بينما فاز مدرب ليفربول يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب، ويأتي هذا الجدل بعد تقدم عدة شكاوي من قبل اتحاد الكرة المصري، تتعلق بعدم احتساب تصويته لمحمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي احتل المركز الرابع في جائزة أفضل لاعب.

لاختيار أفضل لاعب كل عام، ويجب أن يصوت كل قائد ومدرب منتخب محلي، إضافة إلي تصويت ممثل عن الإعلام في كل دولة.