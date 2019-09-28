شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل أمام سموحة 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق المقاولون العرب و سموحه 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الثانية من بطولة الدورى ، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 4 نقاط ، بينما حصل الفريق السكندرى على النقطة الأولى له فى بنك الدورى .

تقدم سموحه بهدف عن طريق محمود عزت من ضربة رأس فى الدقيقة 31 ، وتعادل طاهر محمد طاهر للمقاولون فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، قبل أن يحرز حسام حسن الهدف الثانى لسموحه فى الدقيقة 79 ، وتعادل التونسى سيف الجزيرى للمقاولون فى الدقيقة 90 .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين واستطاع لاعبو المقاولون السيطرة على مجريات الشوط وأضاع لاعبيه العديد من الفرص ، وألغى حكم المبارة هدفا للذئاب عن طريق محمد سمير مدافع الفريق بداعى التسلل .

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو المقاولون استغلال عامل الأرض بالضغط بطول الملعب لإحراز هدف السبق ، إلا أن لاعبو سموحه نجحوا فى الدفاع والإعتماد على الهجمات المرتدة وبالفعل نجح حسام حسن هداف الفريق من إحراز الهدف الثانى للفريق السكندرى ، ضغط بعدها لاعبو المقاولون واستطاع سيف الدين الجزيرى من إحراز هدف التعادل للذئاب فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة .

وقد بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – حسن الشامى – فاروقا – أحمد الشيمى

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خط الوسط : إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – عبد الله ياسين – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم : سيف الجزيرى

بينما جاء تشكيل سموحه على النحو التالى :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل – محمود عزت – إبراهيم عبد القوى – كريم يحيي

خط الوسط : يوسف ديوب – ناصر ماهر – شريف رضا – فوزى الحناوى

خط الهجوم : رونالدو أونجا – حسام حسن