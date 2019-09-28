شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يصل القاهرة بعد مواجهة أهلي بنى غازي في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة فريق الاسماعيلى الى مطار القاهرة الدولى قادمة من تونس بعد انتهاء مباراة الفريق امام نظيرة اهلى بنغازى فى اياب دور ال٣٢ من كاس محمد السادس للاندية الابطال والتى انتهت بفوز الاخير بهدف نظيف . وصعد الاسماعيلي الى دور الـ١٦ بعدما تغلب فى مجموع المباراتين بنتيجة ٤-٣ ، لينتظر منافس جديد بعد اجراء القرعة خلال الايام القادمة . Advertisements ويبدأ الدراويش استعداداته للقاء المصرى البورسعيدى فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى العام يوم الاربعاء القادم .

بعثة الاسماعيلي

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