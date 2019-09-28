أسوان ونادى مصر يتعادلان سلبيا ويحصدان أول نقطة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق أسوان ونادى مصر سلبيا فى المباراة التى جمعتهما بملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز. وحصد الفريقين أول نقطة لهم فى بطولة الدورى الممتاز بعد الخسارة فى الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز . Advertisements جاءت المباراة ضعيفة المستوى من قبل لاعبى الفريقين و حرصهم الشديد من الخسارة والإلتزام الدفاعى الذى ظهر أثناء سير اللقاء . كان نادى مصر قد خسر المباراة الإفتتاحية له ببطولة الدورى الممتاز أمام الانتاج الحربى بثلاثية نظيفة .

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