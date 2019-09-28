شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يتراجع ويقرر ضم كريم بامبو لقائمة مواجهة بطل السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الصربى ميتشو المدير الفني للزمالك، عن استبعاد كريم بامبو، من قائمة الفريق التى ستتوجه إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الأحد على استاد برج العرب.

وقرر المدير الفنى اصطحاب اللاعب لرحلة الإسكندرية، لتضم القائمة كلاً من..

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد عنتر – أشرف بنشرقي – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – إسلام جابر، كريم بامبو

Advertisements

خط الهجوم : مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.