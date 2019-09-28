كاميرا سوبر كورة ترصد حوار بعثة السنغال مع مسئولي الزمالك.. عايزين نلعب دلوقتي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أزمة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي تلقى بظلالها على المشهد الكروى قبل مواجهة الفريقين فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
شرارة الأزمة بدأت بعد نقل اللقاء على إلى ملعب برج العرب الأمر الذى رفضه مسئولى الفريق السنغالى وتمسكوا بإقامة المباراة على ستاد بتروسبورت كما حدد لها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" .
وتوجهت بعثة جينيراسيون السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك غدا الأحد فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
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