شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك والأسمرات فى مهرجان "الأسرة" بصيد القطامية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم، السبت مهرجان الأسرة الرياضى الذى يستضيفه نادى الصيد المصرى بالقطامية تحت رعاية الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع. شارك فى المهرجان أندية الصيد والأهلى والزمالك والجزيرة والترسانة وهليوليدو والمقاولون العرب والقاهرة ومدينة نصر وبنها و15 مايو وجولدن الأسمرات. وشهدت المشاركة إقبالا كبيرًا من مسئولى الأندية المشاركة وأعضائها وشهد تسليم هدايا تذكارية للمشاركين عن طريق مسئولى نادى الصيد أصحاب الضيافة.

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