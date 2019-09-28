شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يدعم فريق سيدات الكرة الطائرة بـ"البرازيلية كاميلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع البرازيلية باولا كاميلا موهر، لمدة موسم، وذلك لتدعيم فريق الكرة الطائرة للسيدات في الموسم الجديد.

وقال رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي أن اللاعبة البرازيلية وقعت العقد ظهر اليوم ، موضحاً أنه سعيد بإبرام هذه الصفقة وابدى تفاؤله الشديد باللاعبة البرازيلية وأكد أنها ستكون إضافة قوية للفريق مع باقي اللاعبات خلال الموسم الجديد.

وأكد مدير النشاط الرياضي، أن الأهلي كان حريصا على دعم فريق طائرة السيدات، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

يذكر أن بولا كاميلا من مواليد 23 أبريل 1994 وتمتلك سيرة ذاتية قوية وسبق لها اللعب في العديد من الأندية البرازيلية يأتي في مقدمتها ، «وساسكو ا » من ٢٠١٣ الي ٢٠١٥، و”ساو برناردو ڤولي” من ٢٠١٥ الي ٢٠١٦، و”ساو كريستوڤاو” من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧، و”ڤولي ڤالينيوس” من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨، و”بالينياريو كامبوريو” من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩».