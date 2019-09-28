شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك ومندوب الجبلاية يعيدون التفاوض مع الفريق السنغالى فى الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفد الزمالك المكون من علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادى، وشريف إسلام مدير التعاقدات، ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ممثلا للجبلاية، إلى فندق إقامة بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، من أجل إعادة التفاوض معهم حول أنهاء أزمة مباراة الفريقين وخوض المباراة غدا.

وغادر فريق جينيراسيون فوت السنغالى ملعب بتروسبورت منذ قليل بعدما رفض التفاوض مع وفد الزمالك، ووفقاً لتأكيدات مسئولوة النادي الستغالي فمن المقرر أن يُغادر جزء من البعثة السنغالية القاهرة مساء اليوم،السبت، على أن يُغادر باقي البعثة غداً الأحد حسب مواعيد الحجز السابقة قبل إندلاع أزمة موعد وملعب المباراة.



مفاوضات وليد العطار مع تام عبد الله السكرتير العام لنادي جينيراسيون

وكانت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، تواجدت فى الوقت الحالى أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، التى كان محدد لها فى الثامنة مساء اليوم.

من جانبه أكد اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن نقل المباراة خوفا على لاعبي السنغال ولزيادة تأمين البعثة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقى وافق على نقل المباراة بشكل رسمي وتم حجز فنادق الإقامة لبطل السنغال على نفقة الأبيض للتواجد الفترة الزمنية التى يحددوها كما تم حجز ملاعب التدريب.

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شدد علاء مقلد أنه يتعجب من موقف الفريق السنغالي ويشعر بسعيه لافتعال أزمة دون داعي خاصة أن الأمور واضحة ومحسومة والكاف على علم بكل ما حدث وبالتالي لا يوجد أى داعي لما يفعله مسئولي نادي جينيراسيون.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.