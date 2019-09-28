شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. سموحة يتقدم على المقاولون العرب بهدف محمود عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سموحة فى التقدم على المقاولون العرب بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود عزت من ضربة رأس فى الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة بينهما فى الجولة الثانية من بطولة الدورى .

وقد بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – حسن الشامى – فاروقا – أحمد الشيمى

خط الوسط : إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – عبد الله ياسين – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم : سيف الجزيرى

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بينما جاء تشكيل سموحه على النحو التالى :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل – محمود عزت – إبراهيم عبد القوى – كريم يحيي

خط الوسط : يوسف ديوب – ناصر ماهر – شريف رضا – فوزى الحناوى

خط الهجوم : رونالدو أونجا – حسام حسن

يذكر أن المقاولون العرب يمتلك ثلاث نقاط في رصيده بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى، فيما يبحث سموحة بقيادة حسام حسن عن أول نقاطه في مباراة اليوم، بعدما خسر ضربة البداية أمام الأهلي بهدف نظيف أيضاً.