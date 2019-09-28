مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر اليوم من خلال سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم موقع سوبر كورة، خدمة خاصة لقراءة الأعزاء، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، المقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم بدوري ابطال افريقيا.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى لفريق النادي الأهلي ضد كانو سبورت فى اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال

حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – احمد فتحي Advertisements خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – احمد الشيخ – وليد سليمان خط الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجايى الاهلي ضد كانو سبورت قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، استبعاد الثنائي محمد مجدي قفشة وحمدي فتحي من قائمة المباراة الرسمية التي ستواجه كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية فى الثامنة من مساء اليوم (السبت) على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وخاض الثنائي قفشة وحمدى فتحى، مرانًا خفيفًا بالفندق الذي يقيم فيه المارد الأحمر ببرج العرب بالإسكندرية.

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