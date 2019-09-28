شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مدرب سموحة فى لقاء المقاولون بعد تطبيق القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشهر أحمد العدوى حكم مباراة المقاولون وسموحه الكارت الأحمر لطارق سليمان مدرب الفريق السكندرى فى الدقيقة 61 طبقا لتطبيق قانون التحكيم الجديد فى المباراة المقامة بينهما فى الجولة الثانية من بطولة الدورى .

وتشير النتيجة حاليا لتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم المقاولون العرب بهدف عن طريق محمود عزت من ضربة رأس فى الدقيقة 31 ، وتعادل طاهر محمد طاهر للمقاولون فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين واستطاع لاعبو المقاولون السيطرة على مجريات الشوط وأضاع لاعبيه العديد من الفرص ، وألغى حكم المبارة هدفا للذئاب عن طريق محمد سمير مدافع الفريق بداعى التسلل .

وقد بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – حسن الشامى – فاروقا – أحمد الشيمى

خط الوسط : إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – عبد الله ياسين – طاهر محمد طاهر

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خط الهجوم : سيف الجزيرى

بينما جاء تشكيل سموحه على النحو التالى :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل – محمود عزت – إبراهيم عبد القوى – كريم يحيي

خط الوسط : يوسف ديوب – ناصر ماهر – شريف رضا – فوزى الحناوى

خط الهجوم : رونالدو أونجا – حسام حسن

يذكر أن المقاولون العرب يمتلك ثلاث نقاط في رصيده بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى، فيما يبحث سموحة بقيادة حسام حسن عن أول نقاطه في مباراة اليوم، بعدما خسر ضربة البداية أمام الأهلي بهدف نظيف أيضاً.