شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبيى يحسم الشوط الأول من مباراة أسوان و نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أسوان و نادى مصر بالتعادل السلبى خلال المباراة التى تجمعهم حاليا بملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز. ويسعى لاعبو الفريقين لحصد أول ثلاث نقاط لهم فى بطولة الدورى بعد الهزيمة فى الجولة الأولى من عمر البطولة . جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى من قبل الفريقين والاحتفاظ بالكرة بمنطقة وسط الملعب، وذلك بسبب الحرص الشديد خوفا من استقبال الاهداف وانعدام الدفعة الهجومية للاعبين. وكان خسر فريق نادى مصر خسر المباراة الافتتاحية له ببطولة الدورى الممتاز أمام الإنتاج الحربى بنتيجة ثلاثية نظيفة .

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