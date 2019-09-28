شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون فوت السنغالى يغادر ملعب بتروسبورت بعد رفض التفاوض مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر فريق جينيراسيون فوت السنغالى ملعب بتروسبورت منذ قليل بعدما رفض التفاوض مع وفد الزمالك المكون من علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادى، وشريف إسلام مدير التعاقدات بالنادي لأقناع النادي السنغالي بخوض مباراة الفريقين غداً ببرج العرب بعدما تم تأجيلها من اليوم للغد ونقلها من بتروسبورت لبرج العرب وهو ما يرفضه الضيوف.

ووفقاً لتأكيدات مسئولوة النادي الستغالي فمن المقرر أن يُغادر جزء من البعثة السنغالية القاهرة مساء اليوم،السبت، على أن يُغادر باقي البعثة غداً الأحد حسب مواعيد الحجز السابقة قبل إندلاع أزمة موعد وملعب المباراة.

وكان علاء مقلد وشريف علاء قد توجها إلى ملعب بتروسبورت للتفاوض مع مسئولو النادى السنغالى للموافقة على التوجه إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، لإقامة المباراة بينهما فى الثامنة مساء غدًا الأحد، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ورفض رئيس نادى جينيراسيون السنغالى، التفاوض مع وفد الزمالك، معربًا عن استيائه الشديد من التجاهل فى بداية الأمر، وعدم التفاوض معهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن جينيراسيون موقفه سليم، ولن يتنازل عن حقوقه فى تلك الأزمة.

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وكانت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، تواجدت أمام ملعب بتروسبورت، وطالبت الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، التى كان محدد لها فى الثامنة مساء اليوم.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.