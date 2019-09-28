شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي في برج العرب قبل مواجهة كانو سبورت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” صوراً لجماهير النادي الأهلي بمدرجات ملعب برج العرب بالاسكندرية قبل مواجهة الفريق الأحمر لفريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،السبت في اياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا علماً بأن مباراة الذهاب إنتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

ويتواجد قرابة الـ٥٠٠ مشجع في مدرجات ملعب برج العرب قبل انطلاق المباراة بـ١٢٠ دقيقة.

ويُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من "جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا و الاثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

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