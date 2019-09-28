محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في اللقاء الذي يقام على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الأهلي شهد العديد من التغييرات بداية من تغيير في مركز الظهير الأيسر من خلال مشاركة محمود وحيد بدلاً من الدولي التونسي علي معلول، كما يشارك أحمد فتحي لقيادة الجبهة اليمنى بدلاً من محمد هاني والذي شارك في مباراة سموحة الأخيرة.
في المقابل يشارك، الدولي المالي أليو ديانج بدلاً من حمدي فتحي أساسيًا للمرة الأولى منذ انتقاله من فريق مولودية الجزائر.
وفي الجانب الهجوم، أجرى فايلر تغييرًا من خلال مشاركة أحمد الشيخ بدلاً من رمضان صبحي كما يشارك وليد سليمان بدلاً من محمد مجدي "أفشة"، ويقود النيجيري جونيور أجايي الهجوم.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي حيث سيبدأ بطريقته المعتادة (4-2-3-1):
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي.
خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.
خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - وليد سليمان - أحمد الشيخ.
خط الهجوم: جونيور أجايي.
جدير بالذكر أن الأهلي تفوق في مباراة الذهاب على بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي.. 6 تغييرات أمام كانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.