الزمالك يطلب النجدة لتحرير محضر ضد جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قرر مسؤولو نادي الزمالك، تحرير محضر إثبات حالة ضد فريق جينراسيون فوت السنغالي، بسبب رفض الأخير السفر إلى الأسكندرية لخوض المواجهة التي تجمع الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن إدارة الزمالك طلبت شرطة النجدة المصرية من أجل تحرير المحضر، في ظل تواجد الفريق السنغالي أمام ملعب بتروسبورت لخوض اللقاء مساء اليوم، السبت.
وتوجه وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري إلى استاد بتروسبورت، من أجل محاولة حل الأزمة مع إدارة الفريق السنغالي.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع جينراسيون في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بعدما تفوق ممثل السنغال في الذهاب بهدفين لواحد.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تعديل موعد مباراة الزمالك مع بطل السنغال لقيام غدًا الأحد، بدلًا من اليوم، مع نقل المواجهة إلى ملعب برج العرب بالأسكندرية بدلًا من بتروسبورت.
إلا أن الفريق السنغالي أصر على عدم السفر إلى الأسكندرية والتوجه إلى بتروسبورت لخوض اللقاء في الموعد الذي حُدد سلفًا وتم تعديله.
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