جينيراسيون: لن نتحدث مع مقلد.. ولماذا لم يستقبلونا منذ البداية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

صرح المسئول عن بعثة جينيراسيون فوت السنغالي أنه يرفض تمامًا الحديث مع علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك الذي توجه لبتروسبورت لاقناعهم بشأن التوجه لبرج العرب وخوض مباراة العودة بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال مسئول جينيراسيون من أمام بوابات ستاد بتروسبروت: "هو (رئيس النادي) لا يطلب أي مساعدة من أحد، بل يقول أنه كان من المفترض على مسئول الزمالك أن يأتيه في الفندق، أو يستقبله في المطار، أو يرسل له رسالة للتهنئة بسلامة الوصول، كما عرُف عن الكرم المصري."

وتابع: "لكن بوصوله إلينا الآن لن نتحدث معه لأنه قد فات الأوان وسنمضي في الإجراءات القانونية التي يجب أن نعمل بها."

ورفض جينيراسيون فوت التوجه للاسكندرية من أجل خوض لقاء العودة في دوري أبطال أفريقيا بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي قرارًا أمس الجمعة بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية.