أمن بتروسبورت: لن نسمح لجينيراسيون بالدخول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالرحمن طارق

كشف أمن ستاد بتروسبورت عن أنه لن يسمح لنادي جينيراسيون فوت السنغالي بالدخول اليوم السبت من أجل خوض لقاء إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

وأوضح مصدر بأمن ستاد بتروسبورت في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم السبت أن جينيراسيون فوت في حالة وصوله كما ادعى لخوض لقاء الزمالك لن يتم السماح له بالدخول.

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وأكد أمن بتروسبورت مساء أمس الجمعة أنه لم يسمح لجينيراسيون فوت بخوض التدريبات على ملعبه نظرًا لعدم وجود حجز مسبق من جانب الزمالك.

وأغلق ستاد بتروسبورت أبواب الدخول بعد انتهاء مران نادي انبي اليومي، ولم يتم السماح لأي فرد من بعثة جينيراسيون بالدخول في حال إصرارهم على تكرار ما فعلوه أمس.

وأجل الاتحاد الأفريقي مباراة الزمالك وجينيراسيون إلى الأحد، مع نقلها إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية لأسباب أمنية، غير أن جينيراسيون يرفض الانصياع للقرار.