بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدفًا لأستون فيلا أمام بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صنع محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف أستون فيلا، هدفًا لصالح فريقه أمام بيرنلي في المباراة التي تأتي ضمن الجولة السابعة من منافسات "بريميرليج".

تريزيجيه شارك بديلاً في الدقيقة 70 من زمن أحداث الشوط الثاني ليساهم بعد 8 من نزوله بهدف لفريقه بعدما استغل جون ماكجين الفرصة ليسجل هدفًا لصالح فريقه.

وتعد هذه المساهمة هيّ الأولى لتريزيجيه بعد انتقاله من قاسم باشا التركي إلى أستون فيلا في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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جدير بالذكر أن أستون فيلا لم يحقق أي فوز منذ فوزه على إيفرتون (2-0) في إطار منافسات الجولة الثالثة.

وانتهت المباراة والتي أقيمت على ملعب "أستون فيلا" بالتعادل الإيجابي (2-2) ليصبح رصيد رفاق الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي في المركز الثامن عشر برصيد خمس نقاط، في المقابل أصبح رصيد المنافس بيرنلي تسع نقاط في الترتيب العاشر مؤقتًا لحين نهاية مباريات الجولة.

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