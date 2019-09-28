بالصور.. الأزمة تتصاعد.. جينيراسيون يصل بتروسبورت لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

اتجه فريق جينيراسيون السنغالي إلى ملعب "بتروسبورت" من أجل مواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بطل السنغال أصدر بيانًا اليوم السبت يعلن فيه تمسكه بعدم خوض مباراة الزمالك في الإسكندرية بدلاً من ملعب بتروسبورت في القاهرة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الفريق السنغالي وصل إلى ملعب بتروسبورت من أجل مواجهة الزمالك الذي يتواجد في برج العرب حاليًا بالإسكندرية.

وتواصل الخليج 365 مع لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم حيث أكد على أن يجب على بطل السنغال التوجه إلى ملعب "برج العرب" بعد قرار "كاف".

وشهد يوم الجمعة وصول طاقم الحكام المالي المُكلف بإدارة هذه المباراة إلى مدينة الإسكندرية من أجل التحضير لهذه المواجهة.

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وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك قد قام بنشر خطاب في الساعات الأولى من صباح السبت يؤكد فيه الكاف أنه تم اتخاذ قرار بنقل هذه المباراة إلى مدينة الإسكندرية وتغيير موعدها بناءً على رغبة الجهات الأمنية.