بلاتينيوم وزيسكو يلحقان بالمتأهلين لدور المجموعات بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صعد فريقي بلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب يونياو دو سونجو الموزمبيقي ويانج أفريكانز التنزاني.

في المباراة الأولى والتي جمعت بلاتينيوم بيونياو دو سونجو حسمها الأول بعدما جدد فوزه في لقاء الإياب بنتيجة (4 - 2) حيث كانت مباراة الذهاب حسمها بطل زيمبابوي بالفوز بهدف دون رد.

بطل موزمبيق تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الأول عن طريق فرانك باندا في الدقيقة 11 ولويس ميكويسوني في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، تمكن بطل زيمبابوي من الرد بثلاثة أهداف ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض والجمهور.

بداية الأهداف للفريق الضيف كانت في الدقيقة 52 عن طريق بيرفيكت تشيكويندي قبل أن يسجل نيفر تايجر التعادل في الدقيقة 60.

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وفي الدقيقة 88 عاد من جديد بيرفيكت تشيكويندي ليسجل الهدف الثالث ليوجه ضربة قاتلة للفريق المضيف.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل رودويل هدف الرابع لصالح بطل زيمبابوي لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي المباراة الثانية، استطاع زيسكو الزامبي أن يواصل مشواره القاري بفوز تحقق على حساب يانج أفريكانز التنزاني بهدفين مقابل هدف وحيد حيث كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

زيسكو تقدم في الدقيقة 22 من زمن أحداث الشوط الأول عن طريق لاعبه جيسي وير، قبل أن يسجل سادني التعادل في الدقيقة 29 من زمن أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 79، نجح مكامي عبد العزيز من تسجل هدف الفوز لصالح زيسكو ليمنح بطل الزامبي بطاقة العبور لدور المجموعات.

بتأهل بلاتينيوم وزيسكو يكون تأهل خمسة فرق لدور المجموعات حيث حجز صنداونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي بطاقات العبور لدور الـ16.