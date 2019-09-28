حمادة أنور لمصراوي: موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون سليمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن موقف ناديه من مباراة جينيراسيون فوت السنغالي سليم تمامًا.

الزمالك من المقرر أن يلتقي نظيره جينيراسيون فوت مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ 23 من دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب.

وأضاف حمادة أنور، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت:"موقفنا قانوني ولن يتعرض الفريق لأي عقوبات في حالة عدم سفر الفريق السنغالي للإسكندرية لخوض المباراة، الزمالك سيتوجه إلى ملعب برج العرب غداً في الموعد المحدد للقاء، وحال عدم حضور المنافس سيكون جينيراسيون منسحب من المباراة".

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جينيراسيون يتمسك مسؤولوه بخوض اللقاء على الملعب الذي حُدد مسبقًا بترو سبورت، بينما نشر مسؤولو الزمالك خطابًا يُشير لموافقة الاتحاد الأفريقي على إقامة اللقاء في ملعب برج العرب.

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، :"نقل المباراة جاء لظروف أمنية وليس بناءً على طلب الزمالك، وهو ما أكده خطاب الاتحاد الأفريقي لكر القدم، و لا يحق للنادي السنغالي الاعتراض بهذا الشكل لأن نقل المباراة جاء لظروف خارجة عن إرداة نادي الزمالك، وأي شكوى من جانبهم ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الإفريقي لن تكون مجدية، وعليهم خوض المباراة في موعدها غداً الأحد".

واستشهد حمادة أنور بمباراة الزمالك مع سانجا باليندي الكونغولي في 2015 أثناء تولي البرتغالي فيريرا تدريب الأبيض، بعدما تم نقل المباراة من لوممباشي بدلاً من العاصمة كينشاسا قبل اللقاء بـ48 ساعة، ورضخ الزمالك للأمر وسافر لخوض اللقاء في المكان الجديد.

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حديثه بـ: "مراقب اللقاء وطاقم التحكيم يتواجدون في برج العرب بناءً على خطاب (كاف)، ولم يتوجهوا إلى الاسكندرية من نفسهم".