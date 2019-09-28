فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت.. ومفاجآت على دكة البدلاء

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة كانو سبورت، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، احمد فتحي.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان.
خط الهجوم: أجايي، حسين الشحات، أحمد الشيخ.
وجاءت دكة البدلاء كالتالي..
شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أزارو، حسام عاشور، صلاح محسن، محمد هاني.
بينما تم استبعاد كلا من..
علي لطفي، أفشة، حمدي فتحي.
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