فوز بلا إقناع لبرشلونة خارج دياره ضد خيتافي

أخيراً كسر برشلونة نحسه خارج كامب نو، وفاز على مستضيفه خيتافي 2-0 في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت. وهذا الانتصار الأول للنادي الكاتالوني خارج أرضه ضمن الموسم الحالي، والمباراة الأولى التي تنتهي بشباك نظيفة للحارس الألماني المتألق تير شتيغن. Advertisements وسجل لفريق المدرب فالفيردي، الأوروغوياني لويس سواريز 49، والظهير البرازيلي جونيور فيربو 49.

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