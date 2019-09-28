الزمالك يرسل مندوبه لحل أزمة مباراة بطل السنغال

أرسل مسؤولو نادي الزمالك اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي الأبيض إلى ملعب بتروسبورت للتفاوض مع رئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي لخوض مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا غدا بملعب برج العرب بعد تأجيلها رسميا للأحد ونقلها من بتروسبورت لبرج العرب.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه فريق جينيراسيون فوت إلى ملعب بتروسبورت من اجل خوض مباراة الزمالك ، ورفض مسؤولو الاستاد دخول بعثة الفريق في ظل عدم اقامة المباراة على الملعب اليوم، ويرفض مسؤولو النادي السنغالي السفر إلى برج العرب لمواجهة الزمالك غدا وفقا للموعد الجديد الذي تم تحديده من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وطلب النادي السنغالي خطابا من إدارة بتروسبورت يفيد بتواجد الفريق في الموعد القانوني للمباراة إلا ان مسؤولي الاستاد أكدوا لهم أن بتروسبورت ليس طرفا في الأزمة. وكان الزمالك أرسل أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، لخوض مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ولكن النادي السنغالي قرر التجوه اليوم إلى بتروسبورت لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.