الشحات وأجاي والشيخ يقودون هجوم الأهلي في مواجهة كانو سبورت

أعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة كانو سبورت في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأحمد فتحي. Advertisements خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية، ووليد سليمان. خط الهجوم: حسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجاي. فيما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد هاني وصلاح محسن وحسام عاشور، ووليد أزارو ورمضان صبحي وشريف إكرامي. وخرج من القائمة علي لطفي ومحمد مجدي "أفشة"، وحمدي فتحي".

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