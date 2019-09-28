الشرقية يستأنف تدريباته بعد راحة سلبية 48 ساعة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقيادة محمد فايز المدير الفني للفريق تدريباته الجماعية، في الثالثة من عصر اليوم السبت، على ستاد جامعة الزقازيق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري الدرجة الثالثة، والمقرر انطلاقه في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وكان محمد فايز المدير الفني للفريق، قرر منح اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات، عقب المباراة الودية الأخيرة للفريق أمام بني عبيد الأربعاء الماضي.

اشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف محمد فايز المدير الفني للفريق.

وقام فايز بتقسيم الفريق إلى مجموعتين لأداء تقسيمة قوية حرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة .

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كما خاض حراس مرمي الفريق تدريبات منفردة تحت إشراف، محمود عاشور مدرب الحراس خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم

على ستاد جامعة الزقازيق.

واشتمل المران على بعض الفقرات المتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة والاستعانة ببعض الأدوات لتجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة.

وشارك في المران، محمد عبدالمنعم "مشمش" والسيد عماد وإسلام محمد.

وانتظم في مران اليوم الثنائي حامد فيصل وكريم سمير، الوافدان الجديدان من نادي الزرقا لتجهيزهما للمرحلة القادمة، بعد توقيعهما للخيول الشرقاوية الأسبوع الماضي.

يذكر أن الشرقية يلعب في المجموعة العاشرة بدوري الدرجة الثالثة، وتضم المجموعة 14 فريق ويخوض الفريق أولى مبارياته في الدوري خارج ملعبه عندما يلاقي نظيره نادي ديرب نجم.