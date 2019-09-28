بث مباشر مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة فريقي الأهلي مع ضيفه كانو سبورت الغيني، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن إياب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. يقام بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن إياب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد فاز بمباراة الذهاب بهدفين دون رد على كانو سبورت في المباراة التي أقيمت على أرض الأخير. شاهد مباراة الأهلي وكانو سبورت

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