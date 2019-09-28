عمومية الملاكمة تعتمد الموازنة وخطة الموسم الجديد

عقدت اليوم الجمعية العمو مية للاتحاد المصري للملاكمة بمقر الاتحاد في حضور 41 هيئة ونادي. 41 هيئة ونادي. وتم اعتماد الميزانية والخطة للمرحلة القادمة. القادمة. وغاب عن الحضور مركز شباب الجزيرة بسبب تأخيره في تسليم الاستمارة كما غاب نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

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