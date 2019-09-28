تألق فريق الخماسي بنادي سموحة بقيادة العميد أحمد الحرازي في بطولة الجمهورية للبياثل المقامة بمدينة الغردقة. حصد الفريق المركز الثانى فردى مرحلة 13 سنة أولاد للنجم يوسف إسلام محمود. والمركز الثانى ترتيب عام لمرحلة 13 سنة أولاد وضم النجوم يوسف إسلام محمود ويوسف محمد سمير وياسين أحمد أبوشام. .يضم الجهاز الفني العميد أحمد حرازى مدير فنى والكابتن أحمد حسن سمكة مدرب عام والكابتن محمود حامد مدرب عام سباحة والكابتن مصطفى صاصا مدرب جرى مرحلة 13 سنة والكابتن محمود طارق مدرب سباحة مرحلة 13 سنة والكابتن أحمد عبدالفتاح مساعد مدرب جرى مرحلة ١٣ سنة والكابتن مصطفي يسري مدير إداري. مدرب عام والكابتن محمود حامد مدرب عام سباحة والكابتن مصطفى صاصا مدرب جرى مرحلة 13 سنة والكابتن محمود طارق مدرب سباحة مرحلة 13 سنة والكابتن أحمد عبدالفتاح مساعد مدرب جرى مرحلة ١٣ سنة والكابتن مصطفي يسري مدير إداري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خماسي سموحة يتألق في البياثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.