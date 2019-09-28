طلائع الجيش2003 يخسر من المقاولون العرب ضمن بطولة الجمهورية

خسر فريق طلائع الجيش أمام مضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب المقاولون بالجبل الأخضر ضمن الأسبوع الثالث من بطولة الجمهورية . بالجبل الأخضر ضمن الأسبوع الثالث من بطولة الجمهورية . سجل هدف المقاولون العرب اللاعب فادى طه. طه. وشهد اللقاء حضور محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وبهذه النتجية يرتفع رصيد المقاولون العرب نقطة واحد بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش نقطة واحدة .

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