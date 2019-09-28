صبحي : الاهتمام بالشباب أمن قومي

قام مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لمركز شباب منشأة ناصر وذلك للوقوف علي حالة المركز علي أرض الواقع، ووضع استراتيجية فعالة للنهوض وتطوير مركز الشباب. وتجول صبحي في صالة كمال الأجسام واستمع إلي أعمال التطوير المزمع إجراؤها فيها، كما استمع الي اعمال التطوير التي ستبدأ في الملعب القانوني. الأجسام واستمع إلي أعمال التطوير المزمع إجراؤها فيها، كما استمع الي اعمال التطوير التي ستبدأ في الملعب القانوني. كما تفقد أيضا وزير الشباب والرياضة الصالة التي تحتوي علي أجهزة الكمبيوتر، وغرفة مزاولة الأنشطة المختلفة بالمركز كالأنشطة اليدوية والحرفية، كما طالب صبحي المركز بالتوسع في الأنشطة المختلفة.

وفي ختام الجولة شاهد الوزير عرضا لفريق الكاراتيه بالمركز، كما وعدهم الوزير بتوفير بساط خاص بتدرييات الكاراتيه حتي يستطيعوا أن يمارسوا رياضتهم المفضلة بطريقة صحيحة. تحتوي علي أجهزة الكمبيوتر، وغرفة مزاولة الأنشطة المختلفة بالمركز كالأنشطة اليدوية والحرفية، كما طالب صبحي المركز بالتوسع في الأنشطة المختلفة.وفي ختام الجولة شاهد الوزير عرضا لفريق الكاراتيه بالمركز، كما وعدهم الوزير بتوفير بساط خاص بتدرييات الكاراتيه حتي يستطيعوا أن يمارسوا رياضتهم المفضلة بطريقة صحيحة.

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