رجال الطائرة يواصلون استعداداتهم لمواجهة أستراليا فى بطولة العالم الثلاثاء

يواصل منتخبنا الوطنى الأول للرجال للكرة الطائرة استعداداته القوية والمكثفة فى معسكر الأعداد الذى يقيمه المنتخب فى مدينة هيروشيما اليابانية تحت قيادة الهولندي جيدو المدير الفنى ، لخوض أولى مبارياته ببطولة العالم يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب الأسترالي والتى تستمر حتى يوم 15 أكتوبر المقبل ، حيث يلعب المنتخب البطولة التى يشارك فيها 12 منتخبا من دور واحد بخوض 11 مباراة فى 15 يوما ، ويحصل المنتخب على أربعة أيام راحة

خلال البطولة ، ثم يلعب منتخبنا مع إيران والبرازيل وكندا وروسيا أيام 2 و4 و5 و6 أكتوبر على الترتيب ، ثم يلعب مع منتخبات إيطاليا وبولندا واليابان أيام 9 و10 و11 ، ويواجه منتخبات تونس والأرجنتين وأمريكا أيام 13 و14 و15 .

توجه أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة إلى اليابان بعد ظهر اليوم السبت

لرئاسة البعثة المصرية المشاركة فى البطولة والتى تضم 20 فردا ، بواقع 14 لاعبا ، و6 أعضاء الجهاز الفنى والطبى ، واللاعبون هم أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى ، الهولندي جيدو مديرا فنيا ، وأحمد عاشور مدربا ، والدكتور أحمد سعودى طبيبا ، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى ، ورجب قطب محللا ، وشريف الشمرلى مديرا للمنتخبات الوطنية .