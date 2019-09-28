سموحه ٢٠٠٣ يفوز خارج ملعبه على أسوان ٠/٣

فاز فريق سموحة مواليد ٢٠٠٣ لكرة القدم على نظيرة فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية .

سجل أحمد ميدو الهدف الأول في الدقيقة ٣٥ وأضاف بدر رجب الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين ٥٩ ، ٦٩ وبهذه النتيجة يصبح

رصيد سموحة ثلاث نقاط .

لعب سموحه بتشكيل مكون من : عبد الرحمن أيمن، محمود نور ، محمد ابراهيم ، محمد السيد ، أدهم المعتز بالله ، أدهم إيهاب ، عبد الرحمن أحمد ، محمد عبده ، البيومى عبد الفتاح ، أحمد ميدو ،

بدر رجب واشترك أثناء المباراة كل من. : يوسف شحتة ، حازم أحمد ، شرف مصطفى .يتكون الجهاز الفني من أحمد مجدى مدير فنى ، كرم عباس مدرب عام ، أحمد حيدر مدرب حراس المرمى ، هشام محمد إدارى الفريق ، محمد عادل علاج طبيعي ، أحمد فوزى عامل مهمات .

يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع ، عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع ، عادل ذكى شئون اللاعبين .