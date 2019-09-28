المقاولون يتعادل مع سموحة بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحه والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الجبل الأخضر ضمن الاسبوع الثاني من الدوري الممتاز . بين الفريقين على ملعب الجبل الأخضر ضمن الاسبوع الثاني من الدوري الممتاز . سجل لفريق سموحة محمود عزت في الدقيقة 31 وتعادل للمقاولون العرب طاهر محمد طاهر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع .

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