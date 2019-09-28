مقارنة رقمية | “محمد صلاح – ساديو ماني” أمام شيفيلد يونايتد

تغلب النجم السنغالي “ساديو ماني” من الناحية الرقمية على النجم المصري “محمد صلاح” في مباراة ليفربول بالجولة السابعة من البريميرليج أمام شيفيلد يونايتد، ظهر اليوم السبت، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف سجله الهولندي فينالدوم في الدقيقة 70.

معظم لاعبو ليفربول لم يقدموا أفضل ما لديهم، باستثناء خط الدفاع الذي تصدى لعدة هجمات خطيرة من لاعبي شيفيلد يونايتد على مدار الـ 90 دقيقة.

لكن هذا لم يمنع ساديو ماني من التفوق على صلاح، فقد مَرر بشكل صحيح أكثر من صلاح بفارق 8 تمريرات، وشارك في تأدية الدور الدفاعي على الجهة اليسرى مع الظهير الاسكتلندي “أندي روبرتسون” بصفة واضحة، بينما لم يفعل صلاح الكثير من أجل مساعدة ألكسندر آرنولد على الجهة اليمنى لمنع اختراقات شيفيلد.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم هذه المقارنة الرقمية بين أرقام محمد صلاح وأرقام ساديو ماني مع ليفربول في مباراة شيفيلد يونايتد، نقلاً عن موقع الاحصائيات العالمي “أوبتا”.

أولاً: ساديو ماني

ساديو ماني أمام شيفيلد يونايتد الأرقام لعب 90 دقيقة عدد التسديدات 4 عدد التمريرات 34 نسبة التمريرات الصحيحة 75.5٪ تمشيط ناجح من داخل منطقة جزاء ليفربول 1 مراوغات ناجحة في منتصف ملعب ليفربول 2 مراوغات ناجحة في منتصف ملعب شيفيلد 1 أخطاء مكتسبة 2 أخطاء مرتكبة 2 تمريرات طولية 3 سوء استلام للكرة 1 عرضيات 0 تمريرات بينية 0 Advertisements تمريرات فتحت اللعب 0

ثانيًا: محمد صلاح