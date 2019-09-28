رياضة | مدرب خيتافي: هدف سواريز "ساذج".. ولم نستغل غياب "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب خيتافي: هدف سواريز "ساذج".. ولم نستغل غياب "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق بوردالاس المدير الفني لفريق خيتافي علي الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام فريق برشلونة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا" لموسم 2019 - 2020.

وقال "بوردالاس" في تصريحات عقب المباراة: " هدف لويس سواريز من صناعة حارس برشلونة تير شتيجين كان هدفا طفولي وساذج، ولا يمكن السماح لأنفسنا بهذه الأخطاء، انها أهداف من أخطاء نتيجة عدم التركيز".

Advertisements

وأضاف: "قدمنا شوط اول كان متكافئ، كان لدينا فرص، ولكن الهدف الاول كان ساذج من كرة طويلة من شتيجين، وسواريز انتهز تشتت الدفاع وأسكنها الشباك، وخرجنا في الشوط الاول متأخرين، ومن ثم في الشوط الثاني سجلوا هدفا سريعا، والبارسا لديه جودة عالية، البارسا قتل المباراة".

وأتم تصريحاته: " كل المباريات التي نخسرها هي فرص لا نستثمرها، مثل اليوم يجب ان نستغل فرصة غياب ميسي مثلا، سجلوا علينا الهدفين في وقت حاسم، في بداية الشوط الثاني وفي نهاية الشوط الاول، البارسا يضرب في اوقات حساسة، ولم يخاطر البارسا وقام مدربهم بتغييرات دفاعية".

وارتفع رصيد برشلونة إلي 13 نقطة في المركز الثاني خلف فريق ريال مدريد المتصدر بـ 14 نقطة والذي يخوض مواجهة صعبة مساء اليوم ضد فريق أتليتكو مدريد، بينما توقف رصيد خيتافي عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.