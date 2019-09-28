رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة كانو سبورت، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، احمد فتحي.

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خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان.

خط الهجوم: أجايي، حسين الشحات، أحمد الشيخ.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي..

شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أزارو، حسام عاشور، صلاح محسن، محمد هاني، رمضان صبحي.

بينما تم استبعاد كلا من..

علي لطفي، أفشة، حمدي فتحي.

