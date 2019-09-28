رياضة | عاجل.. الزمالك يطلب النجدة ويقرر تحرير محضر إثبات حالة ضد جينيراسيون فوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يطلب النجدة ويقرر تحرير محضر إثبات حالة ضد جينيراسيون فوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي الزمالك النجدة و يقرر تحرير محضر إثبات حالة بعد رفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر للاسكندرية للعب في ملعب برج العرب.

ووصل المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار لمحاولة الحل بين الطرفين لعدم تصعيد الأزمة.

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توجهت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت منذ قليل لإثبات حالة بتوجههم للملعب لملاقاة الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ويرفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر لبرج العرب لملاقاة الزمالك بعد نقل المباراة لستاد برج العرب ويتمسك بخوضها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت كما كان محدد سلفا لموعدها السابق.

وصول الفريق إلى ملعب بتروسبورت ومنع دخوله وقاموا باثبات حالة وقالت إدارة بتروسبورت لرئيس نادي جينيراسيون فوت انهم ليس طرف والزمالك لم يحجز الملعب سواء تدريب او مباراة.