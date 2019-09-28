رياضة | فالفيردي يوضح تفاصيل إصابة "ديمبلي" وموقفه من المشاركة أمام إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يوضح تفاصيل إصابة "ديمبلي" وموقفه من المشاركة أمام إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن اصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، والتي أبعدته عن مباراة فريقه ضد خيتافي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني الليجا.

وقال "فالفيردي" بعد مباراة خيتافي اليوم تعليقًا علي إصابة "ديمبلي": " سننتظر ونرى، في النهاية لقد قررت عدم مشاركته في مباراة خيتافي اليوم كإجراء احترازي خوفا من تفاقم اصابته".

وتابع: "لقد تحدثت مع ديمبلي، بعد أن أخبرني انه بعد مباراة فياريال أنه شعر ببعض الآلام العضلية، سنرى غدا، لا اعرف ما اذا كان سيلعب ضد إنتر ميلان، سنرى غدا الفحوصات".

وواصل تصريحاته قائلًا: "لا يمكن أن أوكد ما اذا كان ديمبيلي سيكون لائقا للعب ضد إنتر أم لا، على الرغم من أنه يعاني من ألم عضلي بسيط".

وكان المدرب "فالفيردي" قد اختار عثمان ديمبلي ضمن قائمة برشلونة لمباراة خيتافي اليوم، ولكن تم استبعاده قبل ساعات من انطلاق المباراة بسبب الإصابة.

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وأوضح نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي أن عثمان ديمبلي يعاني من آلام في الفخذ الأيسر وأنه سيخضع لفحوصات طبية عقب عودته لبرشلونة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

وتغلب فريق برشلونة على حساب فريق خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني

نجح الفريق الكتالوني في انهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل سجله اللاعب لويس سواريز بالدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني استطاع البرسا تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب جونيور فيربو.

بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلي 13 نقطة في المركز الثاني خلف فريق ريال مدريد المتصدر بـ 14 نقطة والذي يخوض مواجهة صعبة مساء اليوم ضد فريق أتليتكو مدريد، بينما توقف رصيد خيتافي عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.