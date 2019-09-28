رياضة | ننفرد بنشر خطاب حجز الزمالك ملعب برج العرب لتدريب جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننفرد بنشر خطاب حجز الزمالك ملعب برج العرب لتدريب جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رسل مسئولو الزمالك، خطابا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بقيامه بنقل ملعب التدريب الخاص جينيراسيوت فوت السنغالي، من بتروسبورت إلى برج العرب، وتأكيد الحجز الخاص به، بسبب الظروف الأمنية.

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وأكد الخطاب، أنه تم تأكيد حجز ملعب برج العرب لتدريب فريق جينيراسيوت فوت السنغالي.

وكان بطل السنغال قد رفض قرار نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بالأسكندرية بدلا من بتروسبورت وتعديل موعد المباراة ليقام الأحد بدلا من السبت، وتمسك مسئولو الفريق السنغالي بموقفهم وذهبوا في الميعاد المحدد للمباراة لملعب بتروسبورت.